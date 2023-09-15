ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за сутки уничтожены три ЗРК врага и состав БК – Генштаб

На Мелитопольском и Бахмутском направлениях Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные действия, постепенно освобождая захваченные территории от оккупантов и закрепляясь на достигнутых позициях. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 25 боевых столкновений.

Об этом говорится в крайнем своде Генерального штаба ВСУ. Оккупанты за прошедшие сутки также совершили 2 ракетных и 59 авиационных ударов.

Также захватчики выполнили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашей страны. Кроме того, вчера оккупанты ударили по Украине 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены украинскими системами ПВО.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Были нанесены разрушения и повреждения инфраструктуре припортовых районов, частным жилым домам и другим гражданским объектам. Также населённые пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей оказались под артиллерийскими обстрелами.

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В то же время, авиация Вооруженных Сил за минувшие сутки выполнила 10 ударов в районах скопления войск и техники противника.

Ракетные войска и артиллерия, а также беспилотные системы нанесли поражение 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетным комплексам, 5 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает держать свои военные силы прикрытием государственной границы и активно осуществляет диверсионную деятельность в приграничных районах с целью предотвращения перемещения наших войск на угрожающие направления. Он также увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В области ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не перестает пытаться прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В то же время украинские войска добились частичного успеха в районе Клещиевки во время наступательных операций. В ходе штурмовых действий они также захватили контроль над Андреевкой в Донецкой области и зафиксировались на достигнутых рубежах, нанося врагу значительные потери как в военном персонале, так и в технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник пытался безуспешно провести наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки в Донецкой области. За прошедшие сутки было зафиксировано около 10 неуспешных попыток вытолкнуть наши подразделения с их позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки в Донецкой области привели к значительным потерям среди оккупантов как в численности военного персонала, так и в технике.

На Шахтерском направлении украинские войска сохраняют инициативу, ведут активные наступательные действия и возобновляют контроль над нашими территориями.

В Мелитопольском направлении украинские Вооруженные Силы продолжают активную наступательную операцию и наносят значительные потери оккупационным войскам в районе Вербового, Запорожская область, как в военном персонале, так и в технике.

В области ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские Вооруженные Силы активно проводят контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тыловые части противника.

Напомним, что на востоке и юге Украины украинские воины продолжают контрнаступление. В районе Бахмута накануне, 14 сентября, Силы обороны преуспели около нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что воинам сил обороны Украины приходится буквально "метр за метром" продвигаться в районе Роботиного на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону, это усложняет движение украинских бойцов.