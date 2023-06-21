ВСУ ведут наступление в двух направлениях и имеют частичный успех: в Минобороны раскрыли подробности. Карта

На юге украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлении. Накануне там защитники преуспели и закрепились на новых рубежах.

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На востоке же наступать пытается русская армия, самые ожесточенные бои ныне идут на Лиманском направлении. О ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что инициативой на юге сейчас владеют украинские воины.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта", - отметила Маляр.

Россия с новыми силами пытается атаковать на Донбассе, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

На востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области... Восток остается основным направлением наступления противника. Цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей", – отметила Маляр.

Однако и на Донбассе защитники не только стоят в обороне, но и на некоторых направлениях атакуют.

"На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах... В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери", – подчеркнула замминистра.

Вблизи Бахмута, по ее словам, ситуация остается неизменной. Каждый день происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

Напомним, днем 20 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области снова раздались сильные взрывы. По предварительным данным, были поражены склады российских оккупационных войск.

В то же время на Кременском направлении было ликвидировано не менее 120 оккупантов из 300 только в одном из российских батальонов.