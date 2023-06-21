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ВСУ ведут наступление в двух направлениях и имеют частичный успех: в Минобороны раскрыли подробности. Карта

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
8,5 т.
ВСУ ведут наступление в двух направлениях и имеют частичный успех: в Минобороны раскрыли подробности. Карта

На юге украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлении. Накануне там защитники преуспели и закрепились на новых рубежах.

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На востоке же наступать пытается русская армия, самые ожесточенные бои ныне идут на Лиманском направлении. О ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что инициативой на юге сейчас владеют украинские воины.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта", - отметила Маляр.

ВСУ ведут наступление в двух направлениях и имеют частичный успех: в Минобороны раскрыли подробности. Карта

Россия с новыми силами пытается атаковать на Донбассе, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

На востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области... Восток остается основным направлением наступления противника. Цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей", – отметила Маляр.

Однако и на Донбассе защитники не только стоят в обороне, но и на некоторых направлениях атакуют.

"На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах... В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери", – подчеркнула замминистра.

Вблизи Бахмута, по ее словам, ситуация остается неизменной. Каждый день происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

ВСУ ведут наступление в двух направлениях и имеют частичный успех: в Минобороны раскрыли подробности. Карта

Напомним, днем 20 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области снова раздались сильные взрывы. По предварительным данным, были поражены склады российских оккупационных войск.

В то же время на Кременском направлении было ликвидировано не менее 120 оккупантов из 300 только в одном из российских батальонов.

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