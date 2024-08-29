ВСУ вернули утраченные позиции на Северском направлении, оккупанты продвинулись в районах Торецка и Покровска – ISW

Украинские военнослужащие восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Бойцы ВСУ заняли позиции к юго-западу от Ивано-Дарьевки (юго-востоку от Северска).

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В свою очередь российские войска продолжают атаковать на этом участке фронта в районе Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Также враг ведет наступление в районах Торецка и Покровска. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Североском направлении российские оккупанты активно применяют артиллерийские средства, а также наносят удары с использованием FPV-дронов по украинским позициям. После этого захватчики проводят наземные атаки небольшими пехотными группами.

Также оккупационные войска РФ продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что захватчики недавно продвинулись в восточной части Торецка. Кроме того, враг ведет наступление к востоку от Торецка возле Дружбы; к юго-востоку от Торецка возле Северного; и к югу от Торецка возле Ню-Йорка и Нелиповки.

На Покровском направлении россияне продолжают добиваться значительных тактических успехов к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что российские войска продвинулись в центральный Мемрика (юго-восточнее Покровска). Дополнительные геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Червоного Яра.

При этом кремлевская пропаганда утверждает, что россияне продвинулись до реки Журавка в центральной Гродовки и достигли южной окраины Мирнограда. Также российские войска продвигаются в Новогродовке и ее окрестностях (к юго-востоку от Покровска).

Российские и некоторые украинские источники сообщили, что оккупанты достигли восточных окраин Селидово и продвигаются в город после отступления украинских войск с некоторых позиций в восточной части населенного пункта. Впрочем, в ISW пока не наблюдали визуального подтверждения присутствия российских войск в Селидово. В то же время известно, что подразделения российского батальона "Белые волки" недавно захватили Комышевку (примерно в 20 км к юго-востоку от Покровска).

Ранее сообщалось, что пока что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может поменяться, если там будут задействованы значительные силы, и задействованы грамотно.

Напомним, Силы обороны Украины, участвовавшие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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