ВСУ вошли в двадцатку самых мощных армий мира: какие изменения по сравнению с предыдущим годом

В рейтинге сильнейших армий мира Вооруженные силы Украины заняли 18-е место. Если сравнивать с прошлым годом, наша страна опустилась на три строчки вниз.

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Обновленный топ в январе 2024-го обнародовала международная компания Global Firepower. Исследователи оценили военную мощь 145 государств.

Первые четыре места остались несменными. Лидер списка – Соединенные Штаты Америки. Второе место, по мнению Global Firepower, у Российской Федерации. Третье у Китая, четвертое у Индии, а пятое – у Южной Кореи.

В январе 2022 года армия Украины находилась на 22 строчке, а в январе 2023-го, на фоне полномасштабного вторжения России, поднялась в рейтинге на 15 место.

Чтобы оценить "силу" армии, исследователи выделили 60 отдельных категорий. Среди них – количество воинских подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности, географии.

В этом году "соседями" Украины в рейтинге являются Израиль (17 место) и Германия (19 место). У ВСУ индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше, 0,0000 считается идеальным показателем).

"Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в том числе США. В феврале 2024 года проходит два кровавых года с начала российско-украинской войны", – указали авторы в обзоре.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина попала в список стран, самых опасных для посещения в 2024 году в категории "безопасность". Вместе с нашим государством такое "звание" получили Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия, Йемен, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика и Сомали.

– Украина, согласно оценке Schengen Visa Info, набрала 75,1 балла из 100 в рейтинге безопасности (чем выше оценка, тем хуже показатель). Для сравнения, Швейцария получила 45 баллов, а вот Россия – 93,8, практически возглавив еще один антирейтинг.

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