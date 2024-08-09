ВСУ возьмут под контроль Курскую АЭС? Селезнев озвучил прогноз

Украинские Силы обороны в рамках операции в Курской области не будут ставить перед собой цель взятия под контроль Курской атомной электростанции. Это связано с рядом объективных причин, в том числе с тем, что АЭС расположена достаточно далеко от границы – на расстоянии порядка 90 километров.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Я не думаю, что украинская армия будет стремиться взять под контроль Курскую атомную станцию в Курчатовском районе. Расстояние достаточно велико", – заметил он.

В этом контексте эксперт напомнил о том, что российская армия располагает "достаточно серьезной" авиационной компонентой и, "соответственно, наносит авиационные удары".

Селезнев также оценил возможность продвижения украинской армии вплоть до областного центра – Курска.

"Очевидно, что для того, чтобы создавать возможности продвижения в направлении Курска, нам необходимы огромные силы и средства. Сколько их находится у нас в резерве? Генштаб ВСУ об этом не сообщает", – заметил он.

По оценкам эксперта, наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для врага и "российская армия вынуждена оперативно рефлексировать". "Но очевидно, что это не разовая информационно-силовая акция. Наши войска, зашедшие на территорию Курской области, начинают окапываться, создавать инженерные фортификации, подтягивать тылы", – подытожил он.

Читайте также полную версию интервью: "ВСУ зашли в Курскую область всерьез и надолго, враг в ступоре. Интервью с Селезневым".

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский похвалил Силы обороны за их способность "удивлять" и добиваться результатов. Однако глава государства не упомянул о наступлении в Курской области России.

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