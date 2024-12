ВСУ возобновили утраченные позиции возле Торецка и Великой Новоселки, но у врага тоже есть продвижения: анализ ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции в Торецке Бахмутского района и вблизи Великой Новоселки в Волновахском районе Донеичины. Однако и российские войска продвинулись возле этих населенных пунктов, а также в Часовом Яру, вблизи Покровска, Угледара и в Курской области РФ.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 4 ноября. Аналитики традиционно ссылаются на геолокационные кадры, обнародованные в сети в том числе и украинскими бригадами, а также некоторые заявления от российских пропагандистов.

Бои возле Торецка и Великой Новоселки

Отмечается, что подразделения ВСУ незначительно продвинулись по улице Рябошапки в центре Торецка. Оккупанты же прошли вперед юго-западнее города – в северной Леонидовке.

В то же время аналитики указывают, что это продвижение врага не произошло в течение последних 24 часов, а, вероятно, было еще в сентябре 2024 года. В минувшие дни российские блогеры заявляли, что ВС РФ захватили большую часть микрорайона Забалка в самой южной части Торецка и продвинулись к югу от города к шахте "Центральная" и близлежащим породным отвалам.

Представитель украинской бригады заявил, что российские силы на Торецком направлении продолжают атаковать группами до восьми человек под прикрытием дымовых завес и при поддержке беспилотников и артиллерии. Так, 3 и 4 декабря захватчики продолжали наземные атаки в районе Торецка и на юг возле Нелиповки.

Также в ISW отмечают, что за последние сутки как украинские, так и российские войска продвинулись вблизи Великой Новоселки на фоне интенсивных наступательных операций РФ на этом направлении.

Геолокационные кадры от 3 декабря показывают, что ВСУ возобновили позиции в юго-восточной части Раздольного к северо-востоку от Великой Новоселки. Действующая в этой местности бригада сообщила об отражении оккупантов от населенного пункта.

"Дополнительные же геолокационные кадры от 4 декабря показывают, что подразделения российской 37-й мотострелковой бригады продвигались в южном Благодатном и восточнее Макаровки (оба к югу от Великой Новоселки), а некоторые российские источники утверждают, что те захватили Благодатного. Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения дальнейшего продвижения россиян в селе за южной его частью", – говорится в сводке.

Российские источники утверждали, что ВС РФ продвинулись в районе Нового Комара (к северу от Великой Новоселки), где украинские войска проводят контратаки. Также заявляли, что армия РФ "охватила" Великую Новоселку и получила "контроль над огнем" (возможность ведения артиллерийского огня с близкой дистанции по местности, чтобы препятствовать движению украинских сил) над всеми дорогами к городу.

Генштаб ВСУ 3 и 4 декабря сообщал, что на этом направлении российские войска вели наступательные действия вблизи Раздольного, Макаровки и Новодаровки. Известно, что вблизи Великой Новоселки действуют подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады РФ; северо-восточнее Благодатного – части российской 5-й танковой бригады и другие подразделения; а подразделения 143-го и 394-го мотострелковых полков ВС РФ действуют в направлении Времовки (район границы Донецкой и Запорожской областей).

Продвижение россиян на Курщине и других участках фронта в Украине

По данным ISW, геолокационные кадры от 4 декабря показывают продвижение российских войск к южному Дарьино юго-восточнее Кореневого в Курской области. Российский блогер утверждал, что армия РФ продвинулась в лесистые районы вблизи Малой Локни (на севере от Суджи) и "зачищает территорию", но аналитики ISW опять же не нашли подтверждения этой информации.

Пропагандисты признались, что Силы обороны контратаковали российские подразделения в районе Николаево-Дарьино, Дарьино и Новоивановки юго-восточнее Кореневого. Российские войска продолжали штурм возле Дарьино и северо-восточнее Суджи возле Мартыновки.

Кроме продвижений на Курщине, войска РФ имели их и на других участках фронта в Украине. Так, они незначительно продвинулись в пределах Часова Яра на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 4 декабря.

В частности, оккупанты прошли на юг и в пределах Огнеупорный комбинат в центре города. Пропагандисты хвастались, якобы части российской 98-й воздушно-десантной дивизии "вошли на завод с юго-востока и закрепили позиции". Он добавил, что украинская контратака с Ивановского (южнее Часова Яра) заставила оккупантов отойти с некоторых позиций вдоль трассы H-32 Бахмут – Константиновка. В последние дни россияне войска продолжали наступать в пределах Часова Яра и к югу от него – вблизи Ступочек и Белой Горы.

Кроме того, ВС РФ немного продвинулись к северо-западному Желтому южнее Покровска. Российский блогер утверждал, что их войска захватили Новый Труд и дошли до окраин Зеленого и Шевченко; обошли Новопустынку, продвигаясь в полях к северо-востоку от них, чтобы перерезать трассу Т-0515 Покровск – Новотроицкое; обошли Лисовку с юга, чтобы продвинуться в направлении Даченского. Однако ISW не нашел визуального подтверждения этих заявлений. Отмечается, что оккупанты продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районе Миролюбовки и Луча; к юго-востоку – вблизи Лысовки; к югу – у Даченского, Шевченко, Пушкиного (Чумацкое), Желтого; юго-западнее – возле Новопустынки.

Сообщается, что российские войска продвинулись севернее Курахово во время продолжения наступательных операций на этом направлении. Пропагандисты утверждали, что подразделения российской 114-й мотострелковой бригады захватили Старые Терны (на севере Курахово и севернее берега Кураховского водохранилища) 3 декабря и продвигаются на юг к западным окрестностям Курахового и Дачного. Один российский блогер заявил, что российские войска "захватили Старые Терны 1 декабря", и обвинил других "коллег" в ложном представлении этого как нового прогресса.

"Но ISW не наблюдал визуальных доказательств, чтобы подтвердить эти российские заявления, и до сих пор не обнаружил доказательств того, что российские силы действуют в Старых Тернах", – подчеркнули аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, в последние дни войска РФ продолжали наступательные действия северо-западнее Курахового в районе Солнцевки, Зари и Новодмитровки; в самом Курахово; к северу от города возле Берестков; к западу – вблизи Дачного; к югу – возле Дальнего.

Также оккупанты незначительно продвинулись юго-восточнее Константинопольского (к северо-западу от Угледара) во время усиленного механизированного штурма размером во взвод. У ISW пока нет визуального подтверждения того, что российские войска захватили Романовку в этом районе, как заявляли пропагандисты.

Известно, что ВС РФ сейчас атакуют две украинские наземные линии связи на этом направлении – дорогу Новомихайловка – Зеленовка, которая проходит через Константинопольское и Успеновку (к северо-западу от Угледара), и трассу Н-15 Курахово – Запорожье, пролегающую через Курахово и Дачное.

Российские источники утверждают, что те их силы, которые действуют северо-западнее Угледара, продолжают осуществлять наземные атаки в направлении Константинопольского, что может осложнить украинскую оборону и будущие отступления из Успеновки, Анновки и Веселого Гая.

Генштаб ВСУ 3 и 4 декабря сообщал, что российские войска продолжали наступление севернее Угледара в районе Ганновки; к северо-востоку – возле Романовки и Елизаветовки; к северо-западу – возле Успеновки, Сухих Ял и Константинопольского. Сообщается, что там действуют подразделения российской 36-й гвардейской мотострелковой бригады, а также артиллерийские подразделения российского 1472-го мотострелкового полка, включая операторов БПЛА отряда полка "Алеппо".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны Украины вытеснили подразделения российских оккупационных войск из села Новый Комар в Волновахском районе Донетчины. Там враг понес большие потери.

