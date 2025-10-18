ВСУ впервые поразили российский морской дрон: это мог быть новый тип. Видео

Украинские воины обнаружили в территориальных водах Украины российский морской дрон. Защитники из рядов одного из подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с военной разведкой уничтожили цель, защитив гражданские суда.

Видео поражения показали в ВМС. А портал Defense Express, проанализировав опубликованные кадры, пришел к выводу: россияне разработали новый морской дрон, который до сих пор нигде не "светили".

В ВМС впервые показали уничтожение российского морского дрона

Кадры эффектного поражения российского морского дрона – первые за время российско-украинской войны – в ВМС обнародовали вечером пятницы, 17 октября.

"Подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обнаружило морской безэкипажный катер противника в территориальных водах Украины, в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства. Благодаря слаженным действиям ВМС ВС Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины вражеская цель была оперативно уничтожена. Это позволило предотвратить возможные провокации противника и минимизировать риски для гражданского судоходства", – указано в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксирован удар по безэкипажному катеру, после которого он разлетается на "атомы".

Чем именно был уничтожен российский морской дрон, в ВМС не уточнили.

В Defense Express после просмотра видео отметили: российский морской дрон не двигался, а просто стоял на месте. Это, считают эксперты, может объясняться несколькими причинами: от влияния РЭБ (управление некоторыми российскими дронами осуществляется через радиоканал, а не через спутниковую связь, что облегчает их подавление) или технической неисправности – до того, что он мог ждать цель.

Какой именно дрон был уничтожен

Попытались эксперты также идентифицировать морской дрон, который был уничтожен – что, признались в Defense Express, оказалось непростой задачей из-за низкого разрешения видео.

Впрочем, даже на этих кадрах, говорится в материале, заметна специальная надстройка в задней части безэкипажного катера: там, предположили в Defense Express, может быть размещена камера и антенна, а также, что значительно менее вероятно – небольшая РЛС.

"Не учитывая надстройку, его палуба имеет довольно плоскую форму. Размер этого беспилотника, вероятно, не большой, хотя по имеющимся кадрам трудно определить это. Судя по довольно мощному взрыву, дрон был оснащен боевой частью. Хотя, также вполне вероятно, что мощный взрыв произошел в результате применения ВМС довольно сильного средства поражения, а сам беспилотник выполнял роль носителя FPV-дронов, которые прятались в ячейках встроенных в корпус, и тогда это объяснило бы то, почему он неподвижно стоял", – размышляют в Defense Express.

При этом, отметили эксперты, ни один из российских морских дронов, о которых было известно до сих пор, не сочетает в себе все указанные характеристики.

"Поэтому можно сделать вывод, что это новый, до этого неизвестный тип, или модернизированный и видоизмененный старый", – отметили авторы материала.

Единственный из известных российских безэкипажных катеров, который несколько похож на уничтоженный украинскими воинами, это ГРК-700 "Визир". Он также имеет подобную надстройку – правда, ее форма немного отличается и расположена она в передней части корпуса.

"В целом первый известный эпизод поражения российского морского дрона, а также недавнее поражение морским дроном украинского корабля "Симферополь", указывает на то, что рашисты продолжают активно развивать тему своих морских беспилотников. Даже несмотря на отсутствие собственной адекватной замены для Starlink, которая и является главным тормозом для них в этой сфере. Поэтому для Украины это сигнал о необходимости защиты всей портовой инфраструктуры, например с помощью систем РЭБ и боновых заграждений. А также о необходимости в средствах для обнаружения и противодействия этим дронам еще далеко от берега", – резюмировали в Defense Express.

Как писал OBOZ.UA, в конце сентября стало известно, что украинские морские дроны Sea Baby модернизировали для более сложных ударов. С тех пор они могут переносить FPV-дроны, которые получают сигнал по оптоволоконному кабелю, а затем неуязвимы перед действием РЭБ.

А летом в ГУР заявили, что Россия могла применить экспериментальный морской дрон для атаки в Одесской области. Произошло это во время неудачной атаки на город Пивденное в начале июня. В разведке считают, что тогда РФ могла использовать свой экспериментальный морской дрон типа "Мурена-300", который "представляет значительную угрозу мирному населению" на морском побережье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!