ВСУ впервые сбросили НРК с помощью морского дрона: подробности спецоперации. Видео

Вооруженные силы Украины провели уникальную боевую операцию на Кинбурнской косе. В ходе наступления наземный роботизированный комплекс впервые был доставлен на оккупированный берег с помощью управляемой морской беспилотной платформы.

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Такой формат применения роботизированных систем открывает новые возможности для выполнения боевых задач без непосредственного риска для личного состава. О проведении операции сообщила 123-я отдельная бригада территориальной обороны в Facebook.

Операция была проведена под руководством командира 123-й отдельной бригады территориальной обороны полковника Олега Макухи и при непосредственной организации командира 1-го батальона беспилотных систем 123-й ОБр ТрО майора Дениса Гипика.

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На данный момент это первая известная им боевая миссия такого формата в мире. НРК доставили к вражескому побережью с помощью управляемой морской платформы, после чего высадили на оккупированном берегу Кинбурнской косы и задействовали для выполнения боевой задачи.

Речь идет не о демонстрации новых технологий, а об изменении подходов к ведению современной войны. Использование беспилотной морской платформы позволяет выполнять сложные миссии в районах, где пребывание людей сопряжено с чрезвычайно высоким риском.

Развитие роботизированных и беспилотных систем остается одним из приоритетных направлений работы бригады. Такие технологии помогают спасать жизни украинских защитников и формируют новые принципы применения беспилотных систем на поле боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины за сутки 12 июля сократили численность российской оккупационной армии на 1600 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 420 тыс. 690 человек.

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