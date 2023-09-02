ВСУ вышли на главную линию обороны россиян на Ореховском направлении – разведка Британии

Украинские военнослужащие продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Защитники страны достигли первой главной линии обороны российской оккупационной армии.

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В свою очередь враг пытается отвлечь Украину от контрнаступления и атакует на Купянском направлении. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети X, ранее известной как Twitter.

На Ореховском направлении оккупационная армия РФ, в основном состоящая из частей 58-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск, стремится остановить украинское контрнаступление. При этом государство-террорист продолжает собственное наступление на востоке Украины в районе Купянска.

В британской разведке подчеркнули, что российские оккупанты, вероятно, стремятся отвлечь Украину от ее контрнаступления, тем самым вынуждая ВСУ разделить свои силы между Ореховским направлением и Купянским. Россия добилась незначительных успехов под Купянском с момента начала украинского контрнаступления в июне. Захватчики, скорее всего, стремятся извлечь из этого выгоду, продолжая снабжать ось ресурсами.

В то же время в разведке Великобритании отметили, что Россия рискует разделить свои силы, стремясь предотвратить украинский прорыв.

Напомним, воины Сил обороны Украины пытаются прорваться через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции оккупантов в районе населенного пункта Вербовое. Таким образом украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

Ранее представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за 72 часа Силы обороны продвинулись вглубь позиций оккупантов на несколько километров между селами Работино и Вербовое в Запорожской области.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины 31 августа продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом в Донецкой области и на западе Запорожской области, продвинувшись на обоих участках фронта. Тем временем в стране-агрессоре РФ принялись задерживать блогеров, которые раскритиковали минобороны за провалы российской армии в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что пока временно оккупированный Крым не будет освобожден, Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику.