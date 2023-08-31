ВСУ взяли на вооружение новые образцы иностранного оружия: в Минобороны раскрыли детали
Украинская армия приняла на вооружение очередные образцы иностранного оружия. На этот раз речь идет о гаубицах и минометах.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Новые виды иностранного вооружения ВСУ приняли приказом министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа.
Среди принятого вооружения:
152 мм самоходная пушка-гаубица VZ.77 "DANA"
152 мм самоходная пушка "Zuzana-2"
155 мм самоподвижная гаубица TRF1
105 мм гаубица M101
120 мм миномет M/41D
82 мм миномет EM-82
82 мм миномет Warrior 82
По информации Минобороны, такая практика обеспечения ВСУ уже апробирована и используется для быстрого и ритмичного принятия, предоставленного Украине иностранного вооружения.
"Во время войны у нас нет промедлений. Процедура достаточно проста, где ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи. Поскольку подавляющее большинство предоставленного ВВТ уже кодифицировано в Альянсе, то в Украине оно берется на вооружения приказами Министерства обороны Украины. Используя этот механизм мы быстро, без промедления, избегая бюрократических проволочек, проходим этапы циркуляции бумаг и принимаем ВВТ на вооружение. Такая практика в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ и отвечает подходам наших партнеров", - подчеркнул Олексий.
В Минобороны отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ принято на вооружение и допущено к эксплуатации в украинской армии 246 образцов вооружения и военной техники. Среди них 82 образца беспилотных авиационных комплексов.
Министерство добавило, что это в сотни раз больше, чем в любой год за 32 года независимости Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр обороны Алексей Резников рассказал о потенциальных поставках Украине ракет ATACMS и Taurus. По его словам, партнеры обязательно передадут эти виды вооружения для наших военных.
Также Резников дал прогноз, когда Украина начнет использовать F-16. По его словам, современные истребители могут усилить украинские воздушные силы весной 2024 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!