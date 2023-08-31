ВСУ взяли на вооружение новые образцы иностранного оружия: в Минобороны раскрыли детали

Украинская армия приняла на вооружение очередные образцы иностранного оружия. На этот раз речь идет о гаубицах и минометах.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Новые виды иностранного вооружения ВСУ приняли приказом министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа.

Среди принятого вооружения:

152 мм самоходная пушка-гаубица VZ.77 "DANA"

152 мм самоходная пушка "Zuzana-2"

155 мм самоподвижная гаубица TRF1

105 мм гаубица M101

120 мм миномет M/41D

82 мм миномет EM-82

82 мм миномет Warrior 82

По информации Минобороны, такая практика обеспечения ВСУ уже апробирована и используется для быстрого и ритмичного принятия, предоставленного Украине иностранного вооружения.

"Во время войны у нас нет промедлений. Процедура достаточно проста, где ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи. Поскольку подавляющее большинство предоставленного ВВТ уже кодифицировано в Альянсе, то в Украине оно берется на вооружения приказами Министерства обороны Украины. Используя этот механизм мы быстро, без промедления, избегая бюрократических проволочек, проходим этапы циркуляции бумаг и принимаем ВВТ на вооружение. Такая практика в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ и отвечает подходам наших партнеров", - подчеркнул Олексий.

В Минобороны отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ принято на вооружение и допущено к эксплуатации в украинской армии 246 образцов вооружения и военной техники. Среди них 82 образца беспилотных авиационных комплексов.

Министерство добавило, что это в сотни раз больше, чем в любой год за 32 года независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потенциальных поставках Украине ракет ATACMS и Taurus. По его словам, партнеры обязательно передадут эти виды вооружения для наших военных.

Также Резников дал прогноз, когда Украина начнет использовать F-16. По его словам, современные истребители могут усилить украинские воздушные силы весной 2024 года.

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