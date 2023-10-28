ВСУ взяли в плен гражданина Беларуси: проходил подготовку в лагере ЧВК 'Вагнер' в России. Видео

Украинские защитники активно дают отпор российской агрессии на фронте. Она уничтожают врага и берут его в плен. Одним из последних пленных оказался гражданин Беларуси.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Военный преступник на войну пошел "по предложению" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я – Запека Максим Валентинович. Проживаю в Республике Беларусь, Гомельская область, город Тепловодск. Родился 17 мая 1990 года. В июле 2023 года мне предложили служить в ВС РФ. Проходил обучение на территории России. Обучали меня бывшие ЧВК "Вагнер", – сказал оккупант на видео.

Также известно, что он воевал в составе 150-й дивизии, 102-го полка, 3-го батальона, 9-й роты.

В плен сдался сам бойцам 17-й бригады в районе Бахмута Донецкой области.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военнослужащие захватили 19 пленных на Белогоровском направлении (Луганская область). Оккупантов "партиями" ловили снайперы Сил специальных операций ВСУ вместе с одним из пехотных подразделений Сил обороны.