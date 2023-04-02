ВСУ за неделю уничтожили около 4 тыс. оккупантов и более 20 вражеских танков: свежая статистика

Украинские военнослужащие продолжают стремительно сокращать численность российской оккупационной армии. Только за неделю с 27 марта по 2 апреля было ликвидировано более 4 тысяч российских захватчиков.

Видео дня

Воины ВСУ уничтожили сотни единиц вражеской техники. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

За прошедшую неделю российская армия потеряла в общей сложности 224 единицы вооружения и военной техники. Силами обороны Украины уничтожено около 4000 человек личного состава противника.

Больше всего россияне потеряли артиллерийских систем – 56 единиц за неделю. Также украинские военнослужащие уничтожили 23 российских танка и 39 боевых бронированных машин.

Кроме того, путинские войска потеряли еще 5 единиц реактивных систем залпового огня и две установки противовоздушной обороны. Наряду с этим защитники Украины сожгли 51 единицу автомобильной техники и еще 14 единиц спецтехники.

Врагу нанесены потери в воздухе. За прошедшую неделю агрессор потерял один самолет и 33 БПЛА.

Напомним, российские оккупационные войска отступили с нескольких позиций на Донецком направлении. Враг вынужден был покинуть захваченные территории благодаря усилиям украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном вводе личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение российских оккупантов на одном из направлений фронта. Защитники ликвидировали около 11 захватчиков и заняли их боевые позиции;

– командир роты 92-й ОМБр Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ удалось уничтожить некоторые группировки войск РФ на 50-70%. По его словам, из-за потерь враг вынужден доукомплектовывать подразделения необученными "мобиками".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!