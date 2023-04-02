Российские оккупанты отошли с некоторых позиций на Донецком направлении – заявление Сил обороны

Российские оккупационные войска отступили с нескольких позиций на Донецком направлении. Враг вынужден был покинуть захваченные территории благодаря усилиям украинских военнослужащих.

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В свою очередь защитники Украины обустраивают оборонительные позиции на территориях, с которых сбежали россияне. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери личного состава и техники. Тем не менее, военное командование РФ не считается с потерями и продолжает осуществлять безуспешные попытки штурма.

Враг продолжает наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. Дмитрашковский подчеркнул, что только за прошедшие сутки украинские воины отбили 30 штурмовых действий, а в ночь на 2 апреля – 10.

В то же время он не стал раскрывать деталей касательно позиций, которые покинули российские войска, лишь отметил, что украинские военные обустраивают оборонительные позиции.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", – заявил Дмитрашковский.

Напомним, оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном вводе личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

Ранее сообщалось, что российская ЧВК "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ потеряли значительное количество живой силы в боях за Бахмут, что еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ВСУ показали, как выглядит сегодня Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость длится уже около девяти месяцев – обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак;

– председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников ЧВК Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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