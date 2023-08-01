ВСУ за сутки ликвидировали 500 оккупантов и уничтожили 23 артсистемы врага – Генштаб

Силы обороны Украины в течение 31 июля отминусовали на фронте полтысячи оккупантов из РФ. В целом на сегодня 246 690 военнослужащих армии страны-агрессора нашли смерть на нашей земле.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ. Накануне же защитники также уничтожили 92 единицы вражеской техники и вооружения.

В частности, воины сожгли 23 артиллерийские системы (всего 4839), 17 боевых бронированных машин (8205), пять танков (4216) и два средства ПВО (462) ВС РФ.

В небе было сбиты еще 10 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4027), на земле уничтожены 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7324) и три – спецтехники (718).

С начала полномасштабной войны бойцы Сил обороны также обезвредили 1347 крылатых ракет, 699 РСЗО, 315 самолетов и 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось показательное видео с фронта, подтверждающее, что оккупанты не забирают тела своих товарищей с поля боя. На юге военные РФ бежали с позиций, покинув своих ликвидированных побратимов в черных мешках.

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