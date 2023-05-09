ВСУ за сутки ликвидировали 650 оккупантов, уничтожили 12 воздушных целей и 37 единиц техники врага

Защитники Украины в течение 8 мая ликвидировали на фронте по меньшей мере 650 оккупантов из России. В общем на сегодня 195 620 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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Кроме сотен путинских захватчиков, накануне Силы обороны уничтожили 37 единиц вражеской техники и 12 воздушных целей. Данные о потерях ВС РФ в войне против Украины обновил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, воины обезвредили в небе еще восемь российских крылатых ракет (955 с начала вторжения) и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (2618).

На фронте бойцы ВСУ за сутки сожгли 13 артиллерийских систем (всего 3031), 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5969) и четыре – специальной техники (388) армии РФ.

Также были уничтожены по четыре танка (всех 3734) и боевых бронированных машины (всего 7258), одно средство ПВО (307) оккупантов.

Не изменилось количество уничтоженных вражеских РСЗО – 554 с начала войны, самолетов – 308, вертолетов – 294, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, морпехи 36-й ОБрМП им. контрадмирала Михаила Билинского точными артударами уничтожили минометный расчет ВС РФ на Донетчине. Двое оекупантов отправились на "концерт Кобзона" вместе со своим вооружением.

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