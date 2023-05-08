Бойцы ВСУ эффектно "отминусировали" минометный расчет оккупантов на Донетчине. Видео
Защитники Украины точными ударами уничтожили на фронте минометный расчет ВС РФ. Двое окrупантов отправились на "концерт Кобзона" вместе со своим вооружением.
"Демилитаризацию" врага провела 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Видео опубликовано на ее Facebook-странице (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Уничтожение вражеского минометного расчета артиллерией морской пехоты на Донетчине", – говорится в подписи к ролику.
На кадры с дрона украинские воины сняли двух оккупантов, которые крутились возле своего миномета.
Захватчики даже успели произвести выстрел, на что получили скорый ответ в виде "бавовны".
Несколько точных ударов из артиллерии морпехов 36-й ОБрМП уничтожили и вражеское вооружение, и тех, кто обстреливал из него украинские населенные пункты и позиции наших воинов.
Ранее бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев тоже показали феерическое уничтожение вражеской техники. В частности, украинские противотанкисты сожгли очередную российскую БМП.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине воины ВСУ ликвидировали российских оккупантов на одном из островов в устье Днепра. С помощью дронов они сбросили "бавовну" на позиции захватчиков.
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