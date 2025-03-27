ВСУ за сутки обезвредили 1670 оккупантов и 16 бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1670 российских захватчиков. Также уничтожили 363 единицы военной техники и вооружения армии РФ

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 908 890 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 27 марта данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 108 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 30 926).

Воины обезвредили 58 артиллерийских систем (всего 25 265), 16 боевых бронированных машин (21 701), восемь танков (10 438), два РСЗО (1343), одно средство ПВО (1118) оккупационных сил РФ.

Кроме того, бойцы сожгли 169 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 42 070), одну – спецтехники (3787).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны уничтожили командно-наблюдательный пункт российской армии в Курской области РФ. Посреди ликвидированного личного состава врага был и командир 1-го батальона 9-го МСП.

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