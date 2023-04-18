ВСУ за сутки отбили более 70 атак врага: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Силы обороны Украины за последние сутки отбили более 70 атак армии РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Сейчас именно там враг, хоть и несет большие потери, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий, для чего активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка в Донецкой области. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 18 апреля – 419-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что накануне ВС РФ нанесли четыре ракетных и 41 авиаудар, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения. Вероятность задачи агрессором ракетных и авиаударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС Беларуси. За сутки агрессор обстреливал населенные пункты Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области; Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное на Харьковщине.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступления севернее Спорного. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за город Бахмут. В районе Ивановского и Предтечиного враг вел безуспешные наступления. Также обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Василоьеку, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровку, Плещеевку, Щербиновку и Торецк на Донетчине.

На Авдеевском направлении неудачны попытки наступления в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении защитники Украины отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Оккупанты обстреляли Красногоровку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ наступательных действий не предпринимала, зато обстреливала Шахтерское, Новоукраинку, Большую Новоселку, Нескучное, Золотую Ниву, Пречистовку и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. В течение суток они совершили более 40 обстрелов населенных пунктов, среди которых Времевка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов – Запорожской; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка на Херсонщине и сам Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а станцию радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что все прогнозы относительно войны, озвученные им, сбылись. По его словам, с контрнаступлением все идет по графику, и до конца весны ВСУ зайдут в Крым.

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