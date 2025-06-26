ВСУ за сутки отминусовали 1100 оккупантов и 48 артсистем армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1100 российских захватчиков. Также уничтожили 275 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 1 015 750 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 26 июня данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины обезвредили 48 артиллерийских систем (всех 29 617), семь боевых бронированных машин (22 892), один танк (10 968) российских войск.

Защитники сбили 107 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 42 153), сожгли 111 единиц автомобильной техники и автоцистерн (53 195), одну – спецтехники (3921).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 3388 крылатых ракет, 1425 РСЗО, 1188 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 210-го отдельного штурмового полка сбили "Мавики" оккупантов, которые корректировали работу российской артиллерии. Операторы обезвредили вражеские БПЛА довольно простым способом – взяли на таран своей "птичкой", которая в бою получила лишь незначительные повреждения.

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