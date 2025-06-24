Взяли на таран: украинские операторы БПЛА сбили российские 'Мавики', которые корректировали работу вражеской артиллерии. Видео

Довольно необычный воздушный бой недавно устроили украинские защитники. Во время выполнения боевого задания операторы БПЛА обнаружили и сбили российские дроны – и сделали это нашими беспилотниками. Причем вражеские аппараты были уничтожены, а у нашей птички только "повреждена ножка".

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Таким образом в воздухе отличились бойцы 210 отдельного штурмового полка. В комментарии для OBOZ.UA они отметили, что такой результат воздушного боя стал возможен благодаря модернизации БПЛА, которую они проводят сами.

"Уничтожаем врага круглосуточно всеми доступными средствами. Обнаружили два вражеских "мавика", которые корректировали работу вражеской артиллерии по нашим позициям. Обезвредили их достаточно простым способом – взяли на таран. Результат: два уничтоженных вражеских коптера и одна поврежденная ножка у нашей птички", – рассказали украинские защитники.

Военные призывают: чтобы уничтоженных оккупантов и их техники было еще больше, надо поддержать их сбор на модернизацию дронов.

"Наши инженеры постоянно апгрейдят дроны. Так сказать, выводят их на новый уровень, потому что на фронте все быстро меняется. Технологии не стоят на месте и благодаря этому открываются новые возможности", – рассказали они журналистам OBOZ.UA и добавили, что "такая же картина и в других подразделениях".

Поддержать их сбор на апгрейд можно здесь.

210-й отдельный штурмовой полк – боевое подразделение Сухопутных войск, которое выполняет оборонительные и штурмовые задачи на всех ключевых направлениях фронта. Этот ОШП был создан в августе прошлого года на основе двух знаменитых батальонов: 210-го ОСБ Berlingo и 20-го ОБС "Украина".

Отдельный специальный батальон Berlingo, напомним, создали добровольцы – для выполнения задач воины батальона использовали гражданские автомобили Citroën Berlingo, откуда и появилось название батальона.

Именно этот ОСБ участвовал в боевых действиях на Киевском водохранилище, освобождал н.п. Шпитьки, Ясногородка, Мотыжин и Ветровку, а затем защищал Харьковщину и вел активные бои на Покровском направлении Донецкой области вблизи Бахмута, Клещеевки и Ивановского.

На основе героических действий во время обороны Купянского леса на Харьковщине компания BBC сняла документальный фильм "Враг в лесу", который демонстрируется по всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы легиона "Свобода России", которые в Украине воюют против российских захватчиков, превратили в "дорогу смерти" для них один из путей в Запорожье. В частности, речь идет о дороге вблизи села Нестерянка на Ореховском направлении фронта.

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