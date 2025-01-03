Так закаляются те, кто защищает Украину: ВСУ показали, как тренируются настоящие герои перед поездкой на фронт. Видео

В 210-м Отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины регулярно проводятся тренировки, как на базе своей воинской части, так и в полевых условиях. Одно из таких занятий было снято на видео (ниже).

Видео дня

Так закаляются те, кто защищает Украину, отметили украинские воины в сети. Также бойцы 210-го Штурмового полка пригласили к себе на работу.

"Если ты не "мамина черешенка", звони рекрутерам нашего полка. Есть как боевые, так и небоевые должности", – предложили в 210 ОШП.

Подразделение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, 210-й Отдельный штурмовой полк базируется в в/ч А4122. Подразделение было создано в марте 2022 года, то есть в первые дни российского вторжения.

Первоначально это был 210-й отдельный специальный батальон Berlingo. Батальон был собран из добровольцев, присоединившихся к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. В составе Президентского полка, когда шла битва за Киев, батальон противодействовал российскому десанту на берегу Киевского водохранилища. Позже подразделение участвовало в освобождении Шпитьков, Ясногородки, Мотыжино и Ветровки Киевской области.

Батальон создавался для мобильной борьбы с техникой противника, для этого ему передали минивэны Citroen Berlingo. Из-за этих автомобилей батальон начали называть "Берлинго", и со временем это стало официальным названием подразделения.

Как самостоятельная часть, это подразделение находилось в прямом подчинении командующего Сухопутными войсками. Батальон выполнял боевые задания в Харьковской, Сумской, Полтавской областях, также задействован на восточном фронте, в том числе при обороне Бахмута и Купянска.

В августе прошлого года на базе "Берлинго" был создан 210-й Отдельный штурмовой полк.

За это время бойцы батальона получили около 300 государственных наград и более тысячи наград от оборонных ведомств.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе превысили 793 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ВСУ снова успешно ударили по Курщине. Под удар попало место дислокации севастопольской бригады ВМФ РФ. Поэтому российские пропагандисты впали в истерику, что российских морпехов "методически выбивают, и даже не на поле боя".

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