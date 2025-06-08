ВСУ захватили в плен экс-командира тральщика Каспийской флотилии РФ

Подразделения Сил обороны Украины захватили в плен бывшего командира тральщика Каспийской флотилии ВМФ РФ. Им оказался капитан-лейтенант Мамаев Алексей Иванович, родившийся 26 декабря 1984 года.

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Во время войны против Украины он командовал взводом 165-го сводного батальона воинской части №77948. Видео с его допросом опубликовали на YouTube-канале "Бутусов плюс".

Захватили его украинские военные вблизи населенного пункта Теткино на Курщине, где Силы обороны продвинулись вперед и заняли несколько вражеских позиций.

Мамаев, уроженец Санкт-Петербурга, подробно рассказал, как его подразделение в начале мая получило приказ от командования и обустраивало наблюдательный пункт возле кладбища на окраине Теткино.

По словам пленного, он с тремя бойцами остался на позиции, пока двое других пошли за водой и едой. Когда он окопался, бойцы увидели неизвестных в форме похожей на их, которых сначала приняли за своих, но это были украинцы, которые взяли тройку в плен.

"Когда мы окопались нам должны были принести на перекресток принести воду и еду, я двух и отправил. Нас осталось трое. Я окопался дальше, позицию оборудовали для себя, а двое ребят наблюдали за обстановкой. Один мне говорит: "Ребята идут", выглянул – в "мультике" [название камуфляжа MultiCAM] бегут, показалось, что вроде бы наши. Я так посмотрел, не определить точно потому что солнце слепит, как будто похожи. Так же одеты как наши, начали их звать "идите к нам". Ну вот они к нам забежали и начали "руки в гору", нас обыскали, все забрали, меня связали, посадили в мой окоп", – рассказал российский капитан-лейтенант.

Мамаев при себе имел только автомат, четыре магазина и еще четыре пачки патронов. После задержания его связали, обыскали и оставили в окопе до дальнейшей эвакуации.

Также офицер вспомнил свою службу в Каспийской флотилии РФ, где с 2013 года был командиром одного из тральщиков. После окончания Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт), он шесть лет служил в Дагестане, пока не был уволен за "невыполнение условий контракта".

По словам Мамаева, его отстранили по инициативе начальника, который "продвигал своих людей". В 2024 году он вернулся на службу, но уже на условиях прохождения пехотной службы.

По состоянию на 2013 год в составе Каспийской флотилии находились семь тральщиков, в том числе базовые "Магомед Гаджиев" и "Герман Угрюмов" проекта 1265, а также несколько рейдовых - в частности РТ-59, РТ-181, РТ-71, РТ-233 и РТ-234. Из-за ограниченной открытой информации точно не установлено, на каком из этих кораблей служил Мамаев.

Как сообщал OBOZ.UA, власти России создали систему секретных тюрем для содержания украинских военнопленных. Обычно пленных защитников удерживают в СИЗО или в исправительных колониях, но в одном из дел правозащитники увидели "центр временного содержания лиц, задержанных за противодействие СВО".

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