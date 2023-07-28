ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах после освобождения Старомайорского – Генштаб

Украинские военные сейчас закрепляются на достигнутых рубежах освобожденного от оккупантов села Старомайорское Волновахского района Донетчины. Враг продолжает обстрелы населенных пунктов и даже предпринял попытку вернуть позиции.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Его слова процитировал Military Media Center.

"Накануне под плотным огнем авиации и артиллерии врага украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.

В то же время подчеркнул, что оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Ривнополя и Макаровки на Донетчине. Их попытки были безуспешными благодаря слаженной работе наших защитников.

Ковалев добавил, что захватчики со страны-агрессора РФ продолжают оказывать мощное сопротивление контрнаступлению ВСУ. В частности, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используют резервы.

Ранее военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского опубликовали видео наступательной операции в Старомайорском. Они отметили, что продолжают зачищать населенный пункт.

Также в Генштабе указали, что Силы обороны отбили наступление врага РФ в районе села Надежда на Лиманском направлении.

Вместе с тем на Бахмутском направлении защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Там продолжаются тяжелые бои, оккупанты несут потери и применяют резервы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 27 июля на украинском фронте произошло более 30 боевых столкновений. По данным Генштаба, командование оккупационными войсками РФ подвезло в лагеря новую партию "мобиков", которых бросают в бой без подготовки.

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