ВСУ знают, куда бить: Братчук заявил о контроле Украины над военными объектами оккупантов в Крыму

Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем военные объекты армии РФ во временно оккупированном Крыму. Также украинским военным известна вся логистика врага на полуострове.

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В связи с этим в Крыму все чаще происходят взрывы на позициях российской армии. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в последнее время в Крыму почти ежедневно происходят взрывы. При чем иногда по несколько раз в день.

"Есть статистика, она, конечно, не официальная, что приблизительно каждые три дня в Крыму происходит что-то зажигательное. Эта статистика очень быстро может измениться. Сегодня происходит наоборот – три зажигательных момента на один день, иногда бывает и больше", – отметил Братчук.

Также он отметил, что ВСУ известна вся логистика российской оккупационной армии в Крыму. Поэтому Братчук предупредил местных жителей, что на временно оккупированных территориях необходимо находится подальше от военных объектов врага.

"Нет ни одной территории, где бы под контролем Украины не было бы военных объектов Российской Федерации. Хочу напомнить, что вчера на территории временно оккупированной Херсонщины, в Раденском взрывалось, уничтожен локальный боезапас и боекомплект врага. Крымчанам хочу напомнить: посмотрите на Раденск, мы предупреждаем, не нужно находиться возле военных объектов РФ. Вся логистика Крыма известна для ВСУ", – сказал Братчук.

Напомним, в Керчи около 13 часов дня 12 августа заявили о "бавовне" в районе Крымского моста. Местные жители слышали не менее четырех взрывов, также оттуда раздавалась стрельба, работало ПВО оккупантов. Движение через мост оккупанты перекрыли.

Спустя некоторое время российские оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны в районе Крымского моста. Местные гауляйтеры утверждают, что сам мост якобы не поврежден. Также оккупанты назвали столбы дыма на мосту "дымовой завесой".

Ранее сообщалось, что 5 августа в районе Крымского моста раздались взрывы. оккупанты заявили об атаке морских дронов. Тогда был поражен российский танкер, с помощью которого государство-агрессор переправляло военные грузы между Россией и Сирией.