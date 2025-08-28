Вторая по масштабу атака с начала войны: что известно о ночном ударе РФ по Украине

В ночь на четверг, 28 августа, российская армия осуществила вторую по масштабу воздушную атаку на Украину с февраля 2022 года. По данным Воздушных сил, противник выпустил 598 дронов и 31 ракету. Удар длился несколько часов и задел сразу несколько регионов.

Как сообщает Sky News со ссылкой на украинских военных, все крупнейшие обстрелы произошли в течение последних двух месяцев."Россия существенно увеличила масштаб воздушных атак, неоднократно бьет собственные рекорды по количеству примененных ракет и дронов", – говорится в материале.

Масштабы обстрелов

По официальным данным, эта атака стала второй по масштабу с начала полномасштабного вторжения. Абсолютный рекорд зафиксировали 9 июля 2025 года: тогда РФ применила 741 средство поражения. С конца июня все крупнейшие воздушные удары России пришлись именно на этот период.

По словам военных, ночные атаки не только истощают силы ПВО, но и имеют целью дестабилизировать жизнь в тыловых городах. Люди вынуждены по несколько часов проводить в убежищах, а экстренные службы работают почти без отдыха.

Ночной удар РФ по Украине

28 августа для ударов по украинским городам захватчики задействовали сотни дронов, среди них – ударные БпЛА Shahed-136, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1" и имитационные БпЛА "Гербера", "Пародия".

Использовали россияне и ракеты. Для ракетного удара было задействовано 4 бомбардировщика Ту-95МС, 1 бомбардировщик Ту-160, которые взлетали с аэродромов "Оленья" и "Энгельс", они запускали ракеты Х-101.

Также вылетали истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" для осуществления пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" по столице Украины.

Силы ПВО сбили 589 целей

28 августа силами противовоздушной обороны было уничтожено 589 целей.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко, что 28 августа только в столице погибло 18 человек, среди жертв – дети 2, 17 и 14 лет. Количество пострадавших возросло до 48 человек.

