Украина уже почти три года ведет упорную борьбу против неспровоцированного российского полномасштабного вторжения, а в целом война длится 11 лет, и вопрос мобилизации и готовности граждан к защите государства остается одним из самых горячих. Наша общественная организация "Фонд содействия демократии" с первых месяцев войны изучает не только официальную статистику и комментарии экспертов, но и создала Исследовательско-аналитическую группу InfoLight.UA, которая исследует деструктивные влияния на единство украинского общества, процесс мобилизации, с помощью опросов, непосредственно прислушивается к голоса общества.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Ми системно пропонує адекватні рішення для складних проблем і вважаємо, що громадяни, які або вже боронять країну, або лише планують це робити, можуть вказати на реальні проблеми та запропонувати дієві шляхи їх розв’язання. Як мінімум без врахування їх думки, без вивчення мотивацій та страхів – в ситуації глибокої кризи, яку ми маємо на початку 2025 року, неможливо впровадити ефективні рішення для виправлення проблеми.

Перша хвиля опитування і що ми з неї дізналися

Під час першої хвилі опитування, яку ми провели листопаді-грудні 2024 року, ми зібрали сотні анкет із різних регіонів України, а також опитали українських біженців за кордоном. Усі відповіді були анонімними, що дозволило учасникам вільно висловлювати свою позицію без жодних побоювань. На підставі отриманих даних ми підготували презентацію частини результатів, з якою можна ознайомитися за посиланням: https://interfax.com.ua/news/press-conference/1034849.html

Результати першої хвилі показали наступні основні проблеми:

Корупція у ТЦК та ВЛК є найбільшим демотивуючим фактором для громадян, які сумніваються у справедливості мобілізації. Держава не забезпечила прозорі та справедливі правила призову, що посилює недовіру разом із невизначеністю строків служби та високим ризиком загибелі на фронті. Ситуацію ускладнюють слабка комунікація влади та втрата її легітимності серед части-ни суспільства. Щонайменше половина цих проблем є штучно посиленими російською пропа-гандою, яка використовує ці наративи для підриву обороноздатності України.

Громадяни готові долучитися до ЗСУ за умови зрозумілої та чесної комунікації з боку влади, прозорих правил мобілізації та впевненості у власній користі для країни. Подолання корупції є ключовою вимогою серед тих, хто ухиляється від мобілізації, а серед військовослужбовців час-то звучить вимога перевиборів влади як показник відновлення довіри.

Додаткові важливі фактори мотивації включають регулярні ротації, фіксований термін служби та гідну матеріальну підтримку військових. Цікавим є факт, що значна частина опитаних зазначила як мотиваційний чинник наближення лінії фронту до їхнього рідного міста, що підштовхує громадян до активніших дій.

Завдяки опитуванню ми розробили рекомендації для вдосконалення політики мобілізації, і наші пропозиції отримали відгук від представників влади. Та попри це, ми відчули, що для більш ґрунтовного аналізу та реального впливу на ухвалення рішень потрібно ще більше голосів, поглядів і досвіду людей з усіх куточків України.

Навіщо потрібна друга хвиля опитування

Другу хвилю дослідження ми запускаємо з чіткою метою:

Перевірити, що змінилося з моменту першого опитування: можливо, з’явилися нові проблеми або навпаки частину вже почали вирішувати.

Уточнити та доповнити рекомендації, щоб вони стали ще конкретнішими та дійсно враховували голос людей.

Зміцнити наш спільний голос, коли ми говоримо з державними органами про те, як зробити мобілізацію більш справедливою та ефективною.

Ми розраховуємо, що друга хвиля допоможе охопити ще ширше коло респондентів – від військових, які вже мають бойовий досвід, до тих, хто лише думає про службу або зовсім не планує йти до війська. Кожна позиція важлива для повної картини й кращого розуміння мотивацій та страхів суспільства.

Ми виконали свою обіцянку і щодо анонімності, і щодо представлення результатів такими як вони є. Але якщо опитано буде значно більше ніж в першій хвилі – ми матимемо значно більшу вагу при донесенні результатів до тих, хто ухвалює рішення!

Тому розраховуємо на більш активну участь кожного військовозобов’язаного, включно та в першу чергу тих, хто уникає мобілізації!

Хто може взяти участь

Усі охочі! Це дослідження не обмежується лише військовослужбовцями чи тими, хто вже був мобілізований. Ми хочемо почути й голоси:

Тих, хто тільки планує проходити службу.

Тих, хто сумнівається або проти мобілізації.

Родичів військових, які перебувають у тилу.

Людей, які ніяк не перетиналися з військовою службою, але готові висловити свою думку.

Українських чоловіків-біженців.

Адже, попри різний досвід і різні обставини, усі ми прагнемо одного – перемоги та сталого миру. І мобілізація – один із чинників, що може наблизити нас до цієї мети, якщо вона буде організована справедливо й ефективно.

Як це відбувається

Анонімність

Ми не збираємо жодних даних, які можуть ідентифікувати учасника (ПІБ, телефон тощо). Ви можете відповідати на ті запитання, які вважаєте за потрібне, або припинити заповнення у будь-який момент.

Незалежність

Опитування проводить громадська організація "Фонд сприяння демократії", яка не є державною установою та не працює на жодне міністерство чи відомство.

Безпека

Якщо у вас є сумніви щодо відстеження, скористайтеся VPN, аби переконатися в повній конфіденційності.

Чому варто заповнити анкету прямо зараз

Ваш голос дійсно впливає – перша хвиля це вже довела: рекомендації, сформовані на основі опитування, почали розглядати в державних установах.

Ми враховуємо кожен відгук – завдяки новим анкетам зможемо уточнити, наскільки змінюється громадська думка, і реагувати на нові виклики.

Допоможіть зробити мобілізацію прозорішою – чим детальніші відповіді, тим точніше ми можемо сформулювати пропозиції щодо покращення процедур, умов та соціальної підтримки військових.

Долучайтеся вже сьогодні

Пройдіть другу хвилю опитування за посиланням:

https://forms.office.com/e/6LKWWsB9vp

Або скористайтеся QR-кодом на ілюстрації. Витративши всього 5–10 хвилин, ви робите внесок у формування реальних рішень, які допоможуть Україні перемогти та зміцнити оборону.

ГО "Фонд сприяння демократії" продовжує незалежне дослідження громадської думки щодо процесів мобілізації в Україні, і ви можете стати частиною змін уже зараз. Разом ми можемо врятувати ситуацію на фронті й побудувати справедливу систему, де голос кожного громадянина буде почутий!