Вторая за день: аэроразведчики Нацгвардии уничтожили вражескую САУ 'Мста-С'. Эффектное видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Во вторник, 29 августа, аэроразведчики Нацгвардии уничтожили вторую за день вражескую САУ "Мста-С".

Видео дня

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы его посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показана работа украинских защитников из Печерской бригады НГУ. Они с помощью дрона отследили и накрыли огнем гаубицу оккупантов вместе с ними.

"Аэроразведчики Печерской бригады НГУ уничтожили вражескую САУ "МСТА-С", – прокомментировал видео Александр Пивненко.

Следует отметить, что это уже вторая российская гаубица, которую украинские защитники уничтожили в этот день. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как вражескую гаубицу "Мста-С" разбили бойцы из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Российская самоходная гаубица 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника.

Командующий НГУ отметил, что в течение прошлой недели группы аэроразведки НГУ обнаружили и уничтожили 6 вражеских САУ, а также 11 танков, 7 БМП, 1 РСЗО, 4 боевых бронированных машины, 1 МТЛБ и 8 единиц автомобильной техники.

"Всего же за неделю разведчиками Национальной гвардии выявлено 363 цели противника, часть которых во взаимодействии с составляющими Сил безопасности и обороны была уничтожена или выведена из строя", – отметил командующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины украинской армии на юге нашего государства уничтожили военную технику оккупационных войск, которую в России называют "уникальной". Речь идет о мобильной береговой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Е".