"Второе пришествие". Что стоит за отправкой в Украину кадыровцев и о чем молчит МО РФ

Военный преступник и по совместительству глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал наступление своей личной гвардии в Донецкой области и на других горячих направлениях. Это "событие" сейчас активно пиарят российские пропагандисты, преподнося кадыровцев как "бесстрашных воинов", хотя они уже долгое время упорно отказывались принимать участие в активных боевых действиях – у них совсем другая "специализация".

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Чем они занимались и что стоит за новой отправкой чеченских наемников на фронт – читайте в материале OBOZREVATEL.

Приказ – не только на Донбасс

Судя по всему, российское командование приказало главе Чеченской республики Рамзану Кадырову отправить его подразделения для наступательных операций после вывода "вагнеровцев" из Бахмута, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

ISW сослался на заявление Кадырова о приказе чеченским войскам взять на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области.

"Кадыров отметил, что российское военное командование отдало приказ российским подразделениям Росгвардии и чеченским силам отряда "Ахмат" начать наступательные действия на линии фронта также в Запорожской и Херсонской областях. Кадыров заявил, что эти подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступательным действиям, и утверждает, что наступательные действия подразделений "Ахмат" начались до того, как украинские войска перешли в контрнаступление", – говорится в отчете.

Однако на момент его написания ISW не заметил ни малейших признаков кадыровских наступательных операций – ни в Запорожской, ни в Херсонской областях.

Авторы отчета указывают на то, что в случае возвращения подконтрольных Кремлю чеченских подразделений на фронт оно состоится почти через год после прекращения их участия в активных боевых действиях. Ранее кадыровцы участвовали в оккупации Мариуполя (Донецкая область), Северодонецка и Лисичанска (Луганская область) весной и летом 2022 года.

"Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой вместе с сильным акцентом Кадырова на мобилизации может свидетельствовать о том, что Кадыров колеблется, направлять ли свои силы на тяжелые наступательные операции в Украине, несмотря на его ультранационалистическую риторику", – говорится в отчете Института изучения войны.

ISW считает, что Кремль пытается заново задействовать кадыровцев как основную наступательную силу после вывода "вагнеровцев". Но даже если слова главы Чечни о 7 тысячах кадыровцев в Украине соответствуют истине, то этих сил, по мнению аналитиков, не хватит для успешного (для оккупантов) проведения нескольких важных наступательных операций.

Чем "отличились" TikTok-войска в Украине

Но даже и большее количество в зоне боевых действий кадыровцев, которыми главарь Чечни много раз безуспешно пытался запугать украинцев, не сможет кардинально изменить ситуацию.

Этих наемников все знают в первую очередь как TikTok-воинов. Такое "звание" прочно за ними закрепилось, так как с самого начала полномасштабного российского вторжения кадыровцы усердно снимали постановочные видео в стиле "Рэмбо" – причем в большинстве случаев вдали от реальной линии фронта.

После того, как в Россию пошел поток "груза 200", кадыровцы старались не приближаться к передовой, чтобы не попасть в зону огневого поражения ВСУ. Но их "успехи" упорно продолжал превозносить глава Чечни.

Любовь этих "воинов" к видеоконтенту иногда была нам в плюс. Например, в Херсонской области кадыровец помог нашим военным, засветив место дислокации захватчиков: он снял видео из школы, где засели оккупанты, и выложил его в сеть.

После этого хорошо сработали наши защитники и накрыли расположение врага – тела оккупантов пришлось собирать долго.

Заградотряды и пытки в оккупированных городах

На самом деле подразделения Кадырова в Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции тех же штурмовых отрядов. Так что мнение, будто наемники Кадырова могут заменить выведенных с Донбасса "вагнеровцев", – мягко говоря, ошибочно.

"Реальные боевые действия не для них. Главная специализация кадыровцев – действовать как заградотряды: то есть, стоять за спинами российских солдат, а в случае отказа выполнять приказ – стрелять. Такая практика уже была в оккупационной армии, а сейчас она возвращается. В основном с этим и связано "второе пришествие" кадыровских наемников", – убежден собеседник OBOZREVATEL в разведке.

По его словам, учитывая, что большинство мобилизованных россиян не горят желанием умирать, а к тому же есть еще и "спецконтингент" из заключенных, то кому-то нужно их контролировать – и с этом кадыровцы вполне могут справиться.

"У них карт-бланш на то, чтобы стрелять в спину своим же солдатам. Они будут делать это, не задумываясь", – убежден офицер.

Террор местного населения на захваченной россиянами территории – еще один конек кадыровских наемников. Они занимаются мародерством и отжимом бизнеса даже у пророссийски настроенных жителей.

"Они – как саранча, грабят везде, где появляются, – какая там идеология, какой джихад? Да они молятся на деньги", – поделился в разговоре с OBOZREVATEL житель Запорожской области.

По данным источника, кадыровцы также замечены в пытках украинцев в этом регионе – например, в Васильевке. Потому основная угроза от них все-таки не на передовой.