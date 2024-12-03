ВВК можно будет пройти в любом медучреждении по собственному выбору: Умеров рассказал детали новой реформы

Военно-врачебные комиссии в Украине будут реформированы. Гражданам разрешат проходить ВВК в том гражданском учреждении здравоохранения, которое они выберут самостоятельно.

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"Больше не нужно будет обращаться в ТЦК – медосмотр можно пройти в удобном месте", – отметил министр обороны Рустем Умеров. Пресс-служба МО Украины указала, что благодаря нововведениям прохождение военно-врачебных комиссий станет более "быстрым, удобным и лишенным коррупционных рисков".

Реформа ВВК реализуется Министерством обороны совместно с Минздравом.

Медицинское освидетельствование будут выполнять гражданские врачи, а выводы – вносить непосредственно в Электронную систему здравоохранения. ВВК будут получать только медицинские данные без идентификации личности.

"Каждый этап процесса будет иметь цифровой след – выводы врачей и ВЛК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и будут храниться в реестре Оберег", – объяснил руководитель МО.

Цифровизация даст возможность проверить работу медучреждений при необходимости.

"Мы работаем над тем, чтобы государственные услуги для военнообязанных и наших защитников были удобными, прозрачными и лишенными излишней бюрократии. Реформа ВВК – еще один важный шаг на этом пути", – подчеркнул Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 1 декабря предприятия могут бронировать работников только через портал Дія, что значительно упрощает процесс. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025-го, иначе переходный период бронирования закончится.

– За первые два дня работы системы подано более 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников.

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