Вводит 'рублевую зону' на ВОТ: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Председателю правления российского ЦМРБанка Руслану Арефьеву сообщили о подозрении за финансирование войны РФ против Украины. По данным следствия, злоумышленник курирует введение на временно оккупированных территориях так называемой "рублевой зоны".

При поддержке местных гауляйтеров Арефьев открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

После захвата левобережной Херсонщины и части Запорожской области фигурант дела организовал создание на украинских территориях еще 27 филиалов оккупационного финансового учреждения. При чем в большинстве своем открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений.

В СБУ подчеркнули, что таким образом страна-террорист Россия пытается произвести все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях. Кроме того, оккупационные структуры ЦМРБанка принимают участие в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Украины.

В частности, Арефьев способствует выплате зарплат оккупантам и покрытия затрат на их расквартирование. Также на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций России.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, Служба безопасности сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко. Этот военный преступник отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины. В частности, он лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер".

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали очередную информаторку страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призывала убивать украинских пленных. Задержанная пыталась заполучить информацию о ВСУ под Славянском.