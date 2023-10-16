"Выбрано основное направление – нужно действовать": эксперт объяснил, почему пауза на фронте невыгодна для ВСУ. Карта

Силам обороны Украины не выгодно брать паузу на этом этапе войны, считает военный эксперт Роман Свитан. Он заявил о необходимости продолжать наступательные действия, но в то же время – проводить ротации, а также запустить процесс восстановления профессиональной армии.

Таким мнением летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе поделился в интервью OBOZ.UA. Свитан объяснил, что, по его мнению, "любая пауза для нас обернется потом очень большими потерями".

Оккупационным войскам нужен перерыв в активных боевых действиях, чтобы "перезарядиться", накопить личный состав, технику и "ударить с новой силой".

"Но мы не можем им этого позволить, потому что позже будет большая проблема. Поэтому нам однозначно никакой паузы, никакого замораживания действий допускать нельзя. Нам необходимо постоянно наступать. Выбрано основное направление – на побережье Азовского моря, и надо действовать каждый день. То же касается и Бахмута", – заявил эксперт.

При этом ротация защитникам страны также необходима, подчеркнул он. "Потому что воюем мы не полтора года, а десятый год, с 2014-го. И все эти годы мы воюем на ротационной основе – полгода повоевали и в тыл. Сегодня наши бойцы фактически три срока без ротации. И это сложно", – сказал Свитан.

Видео дня

По его мнению, оптимальным вариантом может стать использование так называемого спецучета правоохранительных органов. Таким образом можно было бы привлечь к защите Украины мотивированных граждан.

"Можно призвать до 30% личного состава правоохранительных структур и сменить ребят, которые на фронте. И потом в таком же режиме, по 30% раз в полгода, проводить ротацию, в том числе правоохранителей.

Практически все они мотивированы, все пригодны к службе, все знают, как обращаться с оружием. Кроме того, они получат статус участников боевых действий, почистят свое реноме. После войны благодаря этому возрастет доверие к полиции. Одновременно наши ребята, которые сейчас находятся на линии фронта, отдохнут, восстановятся. Чем раньше мы запустим такой механизм ротации, тем лучше", – считает эксперт.

Он указал на необходимость укреплять параллельно с этим профессиональную армию, то есть дать возможность комбригам развернуть у себя рекрутинговые центры, напрямую набирать людей.

"1% от общего количества населения, то есть около 300 тысяч человек, – мы можем себе позволить содержать такую профессиональную армию. У нас все-таки большая страна", – подытожил Свитан.

Полный текст интервью с полковником Вооруженных сил Украины в запасе можно найти здесь.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны в отчете за 15 октября заявил, что Силы обороны немного продвинулись к железной дороге к северу от Клещиевки (Донецкая область).Также продолжается наступательная операция украинских защитников на западе Запорожской области.

– Подробности о том, что происходило на передовой 15 октября, читайте в официальной сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!