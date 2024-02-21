"Выделили какое-то количество ракет": Романенко объяснил, как украинским защитникам удалось сбить семь самолетов РФ за неделю

Силы обороны Украины за последнюю неделю ликвидировали уже семь вражеских самолетов разных типов. Вероятно, командование выделило на подобные операции некое количество ракет к ЗРК большой дальности, ведь у этих систем ПВО должен быть запас на случай российских ракетных атак.

Не исключено, что решение об активизации работы по самолетах противника было принято после событий в Авдеевке. Соответствующее предположение в комментарии OBOZ.UA сделал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"У нас есть небольшое количество зенитных ракетных комплексов большой дальности, такие как Patriot, SAMP/T, и встроенная система по программе FrankenSAM, которые могут действовать до 150 километров на средних-больших высотах", – отметил Романенко.

Под эти комплексы Украине предоставили некоторое количество ракет. Однако ними нельзя сбивать только самолеты, ведь принципиальным вопросом остается противоракетная оборона страны.

"Поэтому руководством было принято решение, после того, как произошли действия россиян в Авдеевке с применением управляемых авиабомб, все же ответить на это", – предположил генерал-лейтенант.

Определенное количество ракет выделили на борьбу с российской авиацией, "засады", которые устраивают ЗРК на самолеты противника.

"Они и раньше имели место. И сейчас, как мы видим, их применение на нескольких направлениях приносит успех по уничтожению самолетов Су-34 – это именно носители управляемых авиационных бомб, а Су-35, истребитель современный, прикрывает от действий авиации", – сказал Романенко.

Он добавил, что действия противовоздушной обороны, как показывают последние результаты, достаточно эффективные.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 февраля украинские военные уничтожили очередной вражеский истребитель Су-34. Это уже седьмой вражеский самолет за неделю, который удалось "приземлить" Силам обороны.

– Одна из батарей американского ЗРК Patriot, которую Украине передала Германия, уже приземлила 18 российских самолетов и вертолетов, заявил недавно итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

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