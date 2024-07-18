'Выехали на двоих МТЛБ': украинские десантники остановили вражеский штурм на Авдеевском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупационных сил и наносить урон армии противника. Так, в сети показали, как десантники 71-й егерской бригады ДШВ на рассвете остановили вражеский штурм на Авдеевском направлении.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады. Оккупантов обнаружила аэроразведка, а адскую встречу устроили операторы FPV-дронов.

В результате боевого столкновения вражеская техника вместе с экипажем и десантом была полностью уничтожена.

"Выехали на двоих МТЛБ, по четыре-пять штурмовиков на каждом. Но до наших позиций не доехали – их заметила аэроразведка, а горячую встречу устроили операторы FPV.

Техника вместе с экипажем и десантом полностью уничтожена. С десяток оккупантов остались навечно в степях Донбасса", – сообщили защитники.

Ранее сообщалось, что на Торецком направлении на передовой в Украине пропали без вести 194 боевика "ДНР" из 109-го отдельного стрелкового полка 8-й общевойсковой армии ВС страны-агрессора России. Эти оккупанты исчезли в течение трех недель штурмовых действий на этом участке фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как изменились потери войск РФ за все время полномасштабной войны. Также он описал темпы наступления оккупантов для более широкого понимания того, куда идет война и на чьей стороне реальная инициатива на фронте.

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