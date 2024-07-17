Почти две сотни за три недели: в сети обнародовали данные пропавших без вести на Торецком направлении боевиков 'ДНР'

На Торецком направлении на передовой в Украине пропали без вести 194 боевика "ДНР" из 109-го отдельного стрелкового полка 8-й общевойсковой армии ВС страны-агрессора России. Эти оккупанты пропали в течение трех недель штурмовых действий на этом участке на фронте.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона", который, как утверждается, ведет сотрудник одной из спецслужб. Автор канала опубликовал список с именами и фамилиями этих захватчиков.

Список не включает в себя раненных и ликвидированных оккупантов, количество которых также аномально велико.

Как говорится в сообщении, 109-й полк дислоцировался в оккупированном городе Горловка в Донецкой области. Он был сформирован непосредственно перед российским полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года, в ходе мобилизации местного населения.

Полк нес большие потери на передовой и его личный состав начали пополнять россиянами в том числе бывшими заключенными.

Сейчас 109-й полк принимает участие в штурмовых действиях в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк. По данным канала, подразделение несет огромные потери в живой силе.

Ранее стало известно, что Федеральная служба государственной статистики РФ засекретила статистику о смертности своих граждан по внешним причинам. Сюда относятся и данные, по которым ранее сами россияне имели хоть какое-то представление об их потерях в войне против Украины.

В то же время, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день) Россия потеряла в Украине по меньшей мере 562 510 военнослужащих (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как изменились потери войск РФ за все время полномасштабной войны. Также он описал темпы наступления оккупантов для более широкого понимания того, куда идет война и на чьей стороне реальная инициатива на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!