Выезд на территорию России автоматически делает украинца пленником Кремля – ЦНС

Страна-агрессор РФ использует украинцев, которые выезжают на ее территорию из оккупации, в свою пользу. Федеральная служба безопасности (ФСБ) делает из них "диверсантов" и "террористов", чтобы выполнить поставленный российскими властями план по задержаниям.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. "Выезд в РФ не является гарантией безопасности и враг использует украинцев для создания напряжения среди россиян", – отмечают там.

Выехав на российскую территорию, каждый украинец автоматически становится пленником Кремля.

В РФ ни у кого из наших граждан нет гарантий относительно их будущего, ведь для врага не имеют значения ни политические предпочтения наших соотечественников, ни то, какую сторону они выбирают в этой войне. Главной задачей Кремля является уничтожение украинцев – либо физически, либо путем ассимилирования.

"Призываем по возможности выезжать с временно оккупированных территорий и РФ и не становиться заложником врага", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, в России к 3,5 годам колонии приговорили 20-летнего уроженца Украины Никиту Журавля. Его обвинили в сожжении священной книги мусульман Корана в мае 2023 года.

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