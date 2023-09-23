Выгорел кусок аэродрома: появились спутниковые фото аэродрома в крымской Новофедоровке до и после пожара

Во временно оккупированной Новофедоровке в Крыму выгорел кусок аэродрома. Пожар там произошел накануне, 22 сентября.

В сети появились спутниковые фото последствий "бавовны". Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра".

Так, эксперты обнаружили следы пожара рядом со взлетной полосой аэродрома "Саки" в Новофедоровке

Они зафиксированы на спутниковом снимке за 23 сентября, но 21 числа этих следов еще не было.

Пожар на аэродроме мониторинговая группа зафиксировала в пятницу, 22 сентября, именно после атаки дронов и ракет по Крыму.

Видео дня

Стоит отметить, накануне сообщалось, что во временно оккупированном Крыму, по всем признакам, продолжается сезон "бавовны". Там заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

Напомним, также 22 сентября взрывы прогремели в крымском Бахчисарае. "Бавовна" посетила воинскую часть российских оккупантов. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

По уточненным данным, взорвалась ремонтная база российских военных грузовиков, которая размещалась у села Ароматное в Бахчисарайском районе. Россияне в сети потребовали возмездия.

Но апогеем в этот день стал прилет в штаб Черноморского флота России в Севастополе. Севастопольские паблики писали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города 40 раненых – преимущественно офицеров. По состоянию на 14:49 в минобороны РФ заявили об одном погибшем военнослужащем ЧФ РФ. По неофициальным данным от росСМИ, погибших не менее 10.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий ПС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

– Сеть взорвалась фотолягушками и мемами после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Пользователи намекнули, что россияне наткнулись на то, чего сами просили – камни с неба.

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