Выгуливала собаку в момент атаки: в Кривом Роге простились с женщиной, погибшей из-за удара РФ. Фото

В Кривом Роге простились с одной из погибших вследствие ракетного удара 12 марта. 55-летняя Анжела Чувпило в момент обстрела выгуливала собаку возле многоэтажки, куда попала российская ракета.

Как сообщает местное издание "Рудана", прощание прошло 15 марта в микрорайоне Восточный-1. У женщины остались трое сыновей и дочь.

"У нее были ключи от подвала, который нам служил бомбоубежищем. Всегда предупреждала всех об опасности, а сама не убереглась", – рассказала давняя знакомая Анжелы Людмила Ковальчук.

Женщину отличала необычайная любовь к животным, говорят соседи.

"Это человек с большим сердцем. У нас в доме живет старушка – лежачая. Ее сыновья умерли, женщина осталась одинокой. Анжела всегда о ней заботилась: кормила, убирала у нее", – добавляет Людмила Ковальчук.

"У нее всегда была душа настежь – для всех. Никогда не скучала. Как-то свет был всегда рядом с этой женщиной, очень удобно. И согласитесь, вырастить четырех детей – это тоже подвиг. Искренний был человек. Особого состояния не имела, но духовно обогатила многих. Люди это всегда чувствовали", – рассказала соседка Людмила Данилюк.

Напомним, ранее сеть поразило видео, на котором дочь Анжелы Чувпило рыдала на месте гибели матери, повторяя: "За что?"

Как сообщал OBOZ.UA, Кривой Рог вечером 12 марта подвергся ракетной атаке со стороны РФ. Вследствие обстрела погибли пять человек, ранения получили более 40, среди которых есть дети, в том числе двухмесячный мальчик и 11-месячная девочка.

В полиции показали первые минуты после удара по Кривому Рогу. Правоохранители прибыли на место инцидента и оказывали помощь пострадавшим.

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