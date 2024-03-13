'Лежите, не двигайтесь': в полиции показали первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу. Видео

Вечером во вторник, 12 марта 2024 года, оккупационные войска России ударили по Кривому Рогу, в результате чего погибли 4 человека и пострадали 43. В полиции показали первые минуты после вчерашнего обстрела города российскими террористами.

Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Так, на видео из нагрудной камеры одного из правоохранителей видно, как в первые минуты после удара РФ они прибыли на место инцидента и оказывали помощь пострадавшим.

"Лежите, не двигайтесь", – говорят правоохранители одному из местных жителей, который был серьезно ранен.

Сотрудники полиции на месте оказали мужчине первую помощь и наложили турникет на травмированную концовку.

Также правоохранители и неравнодушные жители эвакуировали заблокированных людей из квартир, потерпевших разрушения в результате прилета.

Как сообщал OBOZ.UA, количество жертв в результате вражеских ракетных обстрелов в Кривом Роге по состоянию на утро 13 марта возросло до четырех человек. Четвертой жертвой стала 47-летняя женщина, скончавшаяся в результате полученных травм в больнице.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 13 марта, российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. Там есть попадание в многоквартирный жилой дом.

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