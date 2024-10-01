'Выход, 3-4 секунды – прилет': житель Херсона рассказал об ударе врага по городу. Видео

Утром 1 октября российские оккупационные войска снова обстреляли Херсон. Террористы ударили по рынку в центре города, где в это время было много людей.

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В результате этого жестокого удара есть жертвы и раненые среди мирного населения. О моменте атаки в комментарии "Суспільному" сообщил местный житель, оказавшийся рядом с рынком во время обстрела.

"Это мгновение. Выход, 3-4 секунды – прилет. Началась паника у людей, все начали убегать, ехать. Я сам завелся и уехал. Это очень страшно", – рассказывает местный житель Андрей.

В настоящее время известно о шести погибших и шести раненых в результате обстрела российскими войсками центральной части Херсона.

Под удар попали торговые точки, где местные жители покупали и продавали продукцию. По словам одной из местных жительниц, в это утро на рынке было много людей.

"Ну, вторник сегодня первый день после выходных, много было людей. А тут же люди все время торгуют", – рассказала женщина.

Напомним, оккупационные войска России утром 30 сентября дважды ударили дронами по Херсону, а также обстреляли поселок Большая Александровка. Ранения получили шесть мирных жителей, всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Утром предыдущих суток, 29 сентября, российские оккупанты атаковали общественный транспорт и мирных жителей в Херсоне. В частности, взрывчатку из дрона военные преступники сбросили на маршрутный автобус – там выбило окна, однако никто не пострадал. Из-за такого же вражеского удара в Днепровском районе города пострадала 61-летняя женщина.

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