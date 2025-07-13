Выходить в море не решаются: в ВМС объяснили спад активности флота РФ

В Черном море российские оккупационные войска показывают наибольшую военную активность через свою авиацию, а не флот. Враг не решается выходить в Черное море на надводных кораблях, потому что боится поражения со стороны Сил обороны Украины, а также почти убрал все военные корабли из Азовского моря.

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Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас флот оккупантов в основном представлен небольшими катерами "Грачонок" или "Раптор".

Они стоят на входах в гавани, например Донузлав или Севастопольская бухта, и выполняют задачи по противодиверсионной обороне.

"Вот и весь функционал. На надводных кораблях выходить в море, что-то там контролировать они не решаются. Есть подводные лодки, они периодически выходят, но на этом активность и заканчивается. Это интересно с ракурса экономики, математики войны, того, что Черноморский флот РФ имеет много личного состава, и это пропасть, в которую финансирование они вынуждены тратить, но результата при этом нет", – отметил Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что войска РФ временно контролируют все побережье Азовского моря, однако акваторию контролирует огнем все же украинская сторона.

"Россияне на себе это почувствовали и прекрасно знают. Да, они используют море в официальных целях, в официальные и неофициальные (оккупированные) порты заходят различные суда. Некоторые из них мы преследуем по закону. Это на самом деле очень сложно, некоторые суда с иностранными флагами заходят в российские порты на Азове", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, агентам "Атеш" удалось получить информацию о боевом дежурстве катеров РФ, которые сопровождают теневой флот. В документах содержатся графики, маршруты и данные о руководстве. Полученная информация оперативно была передана соответствующим лицам.

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