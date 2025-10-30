'Вынуждены менять планы на ходу': в ВСУ рассказали, как подрыв плотины Белгородского водохранилища повлиял на боеспособность армии РФ вблизи Волчанска

Подрыв плотины Белгородского водохранилища негативно повлиял на боеспособность российских оккупационных войск вблизи Волчанска на Харьковщине. Из-за этого врагу приходится корректировать свои планы, что дает Украине возможность усилить оборону.

В то же время в полную небоеспособность россиян это вряд ли приведет. Об этом 29 октября в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Эта вот ужасная природная катастрофа несколько помогла на Волчанском направлении, несколько помешала российским планам, а на войне время, и время точного планирования, очень много значит. И вот здесь они, скажем так, должны сейчас менять планы на ходу. Спасет ли это ситуацию полностью, или это там приведет их в полную небоеспособность? Ну, вероятно, что нет, но это, скорее всего, повлияет на них достаточно для того, чтобы оборона на Волчанском направлении, скажем так, была и лучше подготовлена, и сталкивалась с меньшими вызовами", – сказал он.

По словам спикера, сейчас враг давит на всех направлениях фронта – по всей Харьковской области, включая Волчанск и Купянск, и на Лиманском направлении.

Атака на Белгородскую плотину

Мы писали о том, что украинские дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища, повредив ее. Вследствие этого уже начало затапливать блиндажи российских военных на территории области.

В Шебекинском округе подтоплены 10 участков. Из-за этого, по данным СМИ, под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавшие на Волчанском направлении.

Оккупанты уже начали жаловаться на затопленные дороги. Теперь их транспорт не может проехать из-за значительного уровня воды.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине пограничники из бригады "Гарт" обнаружили и уничтожили технику и личный состав российских войск. Во время очередной операции в лесополосах разведывательно-ударные группы БПЛА нашли замаскированные позиции противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!