Выполняют одно из важнейших дел на войне: Зеленский отметил государственными наградами воинов инженерных войск. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский 4 ноября поздравил с профессиональным праздником воинов инженерных войск Вооруженных сил Украины. Глава государства подчеркнул, что они выполняют одно из важнейших дел на войне с российскими оккупантами.

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Он отметил бойцов орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, медалью "Защитнику Отчизны". Президент подчеркнул, что без работы инженерных войск сложно представить необходимые достижения для Сил обороны. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

"Вы выполняете одно из важнейших дел в этой войне – готовите для наших войск и поле боя, и позиции. Готовите для надежности защиты и для результата наших активных действий. Украине нужна ваш профессионализм, ваша храбрость", – сказал глава государства.

Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины старшему сержанту Владиславу Плаксивому. Благодаря инженерным заграждениям, которые он в составе подразделения устанавливал, только в течение четырех месяцев в 2022 году было уничтожено более 20 единиц бронетехники российских оккупационных войск.

Летом 2024 года Плаксивый под плотным вражеским огнем проделал проходы в минно-взрывных заграждениях первой линии обороны россиян в Курской области. Он активно участвовал в рейдах и уличных стрелковых боях на Курщине, получил ранение в результате авиационного удара оккупантов.

"Пусть украинские мины, заграждения и укрепления как можно больше ослабляют оккупанта. И пусть все наши воины вместе с вами и благодаря вам сумеют нанести оккупанту необходимые решающие поражения", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в воскресенье, 3 ноября, отмечали День инженерных войск. Праздник отмечается с 1999 года, когда он был установлен указом президента, "учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства".

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