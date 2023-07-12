'Выполняют задачи на ослабление врага': в Минобороны объяснили приоритет деятельности ВСУ на юге

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на юге страны. Сейчас самая главная задача украинских воинов – ослабить врага.

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Об этом рассказала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр на своем канале в Telegram в среду, 12 июля. По ее словам, наступательная операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается.

Украинские военнослужащие выполняют на этих участках фронта множество задач, направленных на то, чтобы как можно больше ослабить оккупационную армию России. Также они отрабатывают обстановку к дальнейшим действиям.

Как отметила Маляр, украинская армия за последние несколько недель на юге существенно подорвала наступательные и оборонительные возможности российских захватчиков.

Из-за того, что было уничтожено много складов с боеприпасами россиян, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось.

Также представительница обороны рассказала о том, что происходит на Бахмутском направлении на Донетчине. Там украинские военные наступают на южном фланге вокруг Бахмута.

"Есть продвижение. Сейчас наши защитники укрепляются на занятых рубежах", – добавила Маляр.

В Генеральном штабе ВСУ 12 июля рассказали, что армия России пытается наступать на востоке Украины. Вместе с тем украинские военные продолжают контрнаступление на юге. В течение суток враг атаковал Украину 15-ю иранскими ударными беспилотниками-камикадзе.

Также, враг нанес 59 авиационных ударов и осуществил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень завил, что ВСУ имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери оккупантам. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские цели и разминируют территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW рассказали, что продвижения ВСУ зафиксированы в районе Работино на Запорожье, а также возле Клещеевки и Раздоловки на Бахмутском направлении.