'Выпустили 48 снарядов': механик 'Богданы' рассказал об участии в освобождении острова Змеиный. Видео

Украинская колесная самоходная гаубица "Богдана" достаточно маневренная. Она сыграла в свое время решающую роль при освобождении от российских оккупантов острова Змеиный.

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Об этом рассказал механик-водитель, старший солдат расчета обновленной "Богданы" с позывным "Папа". Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

Отмечается, что именно в маневренности и есть преимущество украинской САУ.

"Она выехала, отстрелялась и ушла. Она сыграла в свое время решающую роль при освобождении острова Змеиный", – отметил политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

Украинский защитник с позывным "Папа" уточнил, что он как раз был в рядах расчета, освобождавшего остров.

"Очень тяжело там было. Очень. Расстояние было почти максимальное. Метеоданные были очень плохие, трудно было пристреляться, но…" – рассказал он о деоккупации Змеиного.

Солдат добавил, что тогда было выпущено 48 снарядов.

"В первой половине дня штук 7, а затем остаток. Мы в паре работали с "Цезарем" (САУ CAESAR. – Ред.)" – уточнил он.

Стоит отметить, что один из разработчиков операции на Змеином капитан ВСУ Мирослав Гай показал, как наши воины выбивали оккупантов с острова. По врагу успешно отработала украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана".

С помощью гаубицы был уничтожен один из российских "Панцирей", склад боеприпасов и станция РЛС. После работы САУ на острове начался мощный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гай сказал, что спецоперация Вооруженных сил Украины по освобождению острова Змеиного шокировала российских оккупантов. В результате они вынуждены были сделать "жест доброй воли".

По словам военного, из авиации, артиллерии или реактивной артиллерии нанести удар по острову было сложно из-за работы на нем вражеской ПВО.