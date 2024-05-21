Выпустят ли за границу, если данные обновлены, есть документы на выезд, но нет QR-кода: объяснение адвоката

Для выезда за границу у военнообязанных граждан призывного возраста в обновленных военно-учетных документах должен быть QR-код. Для получения такого кода необходимо обратиться в соответствующий ТЦК по месту регистрации.

В электронном кабинете призывника функция генерирования этого QR-кода пока недоступна. Об этом сообщил OBOZ.UA украинский адвокат Олег Горбачев.

"Учитывая, что электронный кабинет ввели, я думаю, что будет обеспечено возможность генерирования таких штрих-ходов в электронной форме. Вообще, согласно новому постановлению, военно-учетный документ, сгенерированный в электронной форме, имеет такую же юридическую силу, как и в бумажной форме", – сообщил адвокат.

Юрист отметил, что теперь при пересечении границы у военнообязанных пограничники могут спрашивать QR-код, поставленный на военно-учетном документе.

"Нужно еще дождаться в этом контексте изменений к правилам пересечения границы, потому что анонсировали государственные пограничные службы, что соответствующие изменения будут. Поскольку у нас запущен электронный кабинет и нужно, чтобы на бумаге также прописали новые изменения в правила пересечения границы, они также будут, их следует дождаться, возможно, в этом плане будет более урегулирован вопрос выезда за границу с военно-учетным документом, сгенерированным в электронной форме через электронный кабинет", – рассказал Олег Горбачев.

Адвокат отметил, что ожидается, что такой QR-код будет отображаться у каждого авторизованного пользователя "Резерв+".

"Будет ли такой код основанием для выезда за границу, это нужно смотреть уже дальше, когда через электронный кабинет будет доступна функция генерирования такого Qr-кода. Пока только запустили, приняли соответствующее постановление Кабинет Министров, но нужно подождать и смотреть уже, как на практике это будет реализовано", – сообщил адвокат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что QR-код в военно-учетных документах – это идентификационный код, который автоматически присваивается военнообязанному реестром "Оберег" (система имеет целью вести военный учет в электронном режиме). Он свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК. Соответствующие QR-коды сейчас вклеиваются в военные билеты.

Как сообщал OBOZ.UA, новый закон о мобилизации вводит меры наказания для уклонистов, а принятый на днях законопроект №10379 предусматривает ужесточение ответственности за совершение военных правонарушений. В частности, лицам, которые проигнорируют предписания закона о мобилизации, грозят штрафы, блокировка карт и арест имущества или даже заключение.

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