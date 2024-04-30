Выросло количество погибших в результате удара РФ по Одессе: в больнице скончался мужчина

В Одессе возросло количество жертв террористического акта, который россияне устроили вечером 29 апреля. В больнице скончался 64-летний мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

По состоянию на 7:50 утра 30 апреля уже известно пятерых убитых людях. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, в больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Следовательно, число жертв российской ракетной атаки увеличилось до 5 человек.

Также он добавил, что в 23 человека продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь. При этом 8 из них находятся в тяжелом, а еще четверо в крайне тяжелом состоянии, в том числе, ребенок.

"К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать все возможное", – написал глава ОВА.

Напомним, российская армия вечером 29 апреля атаковала Одессу. Вследствие ракетного удара среди мирных жителей есть жертвы, десятки людей ранены. В городе повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Как писал OBOZ.UA, британская разведка заявила, что вследствие военных преступлений РФ в течение марта 2024 года погибли или получили ранения минимум 604 мирных жителей Украины. Если сравнивать с предыдущим месяцем, количество жертв среди гражданских возросло на 20%.

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