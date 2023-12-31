Выросло количество жертв массированного удара армии РФ по Днепропетровщине

В Днепропетровской области выросло количество жертв российского теракта 29 декабря. В больнице от полученных травм скончался 45-летний мужчина.

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В целом террористический акт унес жизни уже 7 человек. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, медики до последнего пытались спасти жизнь мужчине. Однако травмы, полученные вследствие ракетного удара России, оказались несовместимыми с жизнью.

"В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего боролись за него. Но, к сожалению", – написал глава ОВА.

Также он уточнил, что жертвами террористического акта России стали уже 7 человек. При этом 18 людей пока еще остаются в больницах. В частности, и полуторагодовалый мальчик.

Большинство травмированных – в среднем состоянии. Но у двоих людей тяжелое состояние. Медики продолжают делать все возможное, чтобы спасти человеческие жизни.

Ранее сообщалось, что утром 29 декабря государство-террорист устроило массированную атаку на украинские города. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Напомним, свойска Российской Федерации 30 декабря около 19:10 нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, повредив дома мирных жителей и отель. По состоянию на 21:40 было известно о примерно 20 потерпевших.

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