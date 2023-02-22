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"Получилось пламя на миллион": оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
7,2 т.
'Получилось пламя на миллион': оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону защитников Украины на Луганщине. На штурм они бросили роту танков и роту пехоты, но вражеская бронетехника была уничтожена.

Видео дня

Об этом 22 февраля рассказали в Луганской областной военной администрации. Как отмечается, воины Сил обороны дали отпор захватчикам на Кременском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

''Получилось пламя на миллион'': оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео

"Вышел хороший костер из вражеских танков "на миллион". Слава украинским защитникам! – отметили в ОВА.

''Получилось пламя на миллион'': оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России в войне против Украины достигли 145 тыс. человек убитыми. В течение минувших суток были ликвидированы около 620 оккупантов.

''Получилось пламя на миллион'': оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео
''Получилось пламя на миллион'': оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео

Внимание! Видео 18+! Присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что войска РФ за последние два дня понесли большие потери, пытаясь прорваться на Кременском и Сватовском направлениях. Враг был вынужден отойти, чтобы оправиться от нанесенных ударов.

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