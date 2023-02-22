''Получилось пламя на миллион'': оккупанты на Луганщине пытались прорваться ротой танков, но получили мощный отпор от ВСУ. Видео

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону защитников Украины на Луганщине. На штурм они бросили роту танков и роту пехоты, но вражеская бронетехника была уничтожена.

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Об этом 22 февраля рассказали в Луганской областной военной администрации. Как отмечается, воины Сил обороны дали отпор захватчикам на Кременском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вышел хороший костер из вражеских танков "на миллион". Слава украинским защитникам! – отметили в ОВА.

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России в войне против Украины достигли 145 тыс. человек убитыми. В течение минувших суток были ликвидированы около 620 оккупантов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что войска РФ за последние два дня понесли большие потери, пытаясь прорваться на Кременском и Сватовском направлениях. Враг был вынужден отойти, чтобы оправиться от нанесенных ударов.