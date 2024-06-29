Высокая интенсивность атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

С начала суток больше всего атак российских оккупантов произошло на Покровском направлении. Там произошло почти 30% боев от их общего количества по всей линии фронта.

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Всего на фронте зафиксировано 47 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 29 июня.

Наши защитники решительно отвечают на штурмовые и наступательные действия врага, уничтожая пехоту и технику. Российские террористы со своей территории продолжают обстреливать управляемыми авиационными бомбами Харьковщину. В частности, враг нанес удары шестью КАБами по Волчанску, четырьмя – по району Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку от Липцев.

На Харьковском направлении отбиты четыре атаки оккупантов в районе Волчанска, и еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются бои у Стельмаховки. Российские террористы также бомбят районы Купянска, Стельмаховки и Петропавловки, всего использовав восемь КАБов.

На Лиманском направлении с начала суток враг трижды пытался улучшить тактическое положение у Невского, боевые действия продолжаются. В районе Северска противник нанес авиаудар тремя КАБами.

На Покровском направлении наблюдается высокая интенсивность атак противника. Количество боевых действий с начала суток возросло до 13, сейчас продолжаются пять боестолкновений в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Прогресса.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах Новоданиловки и Малой Токмачки, возле последней бой продолжается.

На других направлениях ситуация остается без изменений.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационных войск РФ. Большинство из них – на Донбассе.

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