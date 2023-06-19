Высокая цена свободы: в боях за Украину на Донетчине погиб командир с Харьковщины. Фото
На войне против российских оккупантов 4 июня в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области погиб наш защитник Сергей Самолюк. 36-летний украинец был командиром отделения управления командира батальона взвода связи 3-го десантно-штурмового батальона одной из бригад ВСУ.
О трагедии сообщил в Telegram Высочанский поселковый совет. Проживал Герой в поселке городского типа Бабаи Харьковской области.
"Высокую цену платим за право быть свободными украинцами в своей Украине. Каждый освобожденный метр земли – пропитан кровью лучших Украинцев!" – написали представители местной администрации.
Известно, что Самолюк (19.01.1987 года рождения) погиб во время выполнения боевого задания.
Похоронили Героя 9 июня на кладбище в его родном поселке. В громаде высказали соболезнования семье воина. "Пусть господь помогает родным перенести эту тяжелую утрату... Вечная память Защитнику Украины!" – написали в поселковом совете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее стало известно, что на Бахмутском направлении погиб адвокат из Львовской области Юрий Сикиринский. Он принимал участие в двух Майданах, с 2014 года активно волонтерил. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он присоединился к 125-й бригаде ТрО.
– В боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга. У 34-летнего Героя остался 9-летний сын.
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