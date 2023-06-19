Высокая цена свободы: в боях за Украину на Донетчине погиб командир с Харьковщины. Фото

На войне против российских оккупантов 4 июня в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области погиб наш защитник Сергей Самолюк. 36-летний украинец был командиром отделения управления командира батальона взвода связи 3-го десантно-штурмового батальона одной из бригад ВСУ.

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О трагедии сообщил в Telegram Высочанский поселковый совет. Проживал Герой в поселке городского типа Бабаи Харьковской области.

"Высокую цену платим за право быть свободными украинцами в своей Украине. Каждый освобожденный метр земли – пропитан кровью лучших Украинцев!" – написали представители местной администрации.

Известно, что Самолюк (19.01.1987 года рождения) погиб во время выполнения боевого задания.

Похоронили Героя 9 июня на кладбище в его родном поселке. В громаде высказали соболезнования семье воина. "Пусть господь помогает родным перенести эту тяжелую утрату... Вечная память Защитнику Украины!" – написали в поселковом совете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что на Бахмутском направлении погиб адвокат из Львовской области Юрий Сикиринский. Он принимал участие в двух Майданах, с 2014 года активно волонтерил. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он присоединился к 125-й бригаде ТрО.

– В боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга. У 34-летнего Героя остался 9-летний сын.

– На Запорожском направлении в бою пал 26-летний Олег Бохонок, который родился и жил в Хмельницкой области. Только летом прошлого года он сыграл свадьбу.

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